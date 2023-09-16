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19:11, 16 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о переходе ВСУ к тактике выжженной земли в Херсонской области

Малькевич заявил, что в Херсонской области ВСУ возьмут тактику выжженной земли

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что на правобережной части региона Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к тактике выжженной земли. Подробностями он поделился с РИА Новости.

«Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно будет взята тактика выжженной земли», — объяснил он.

По словам Малькевича, предпринятая украинскими властями эвакуация населения из региона проводится исключительно в военных целях. «Киев преследует свой злой умысел. Людей выбрасывают из домов, отправляют вглубь Украины, чтобы пустующие населенные пункты использовать в военных целях», — считает Малькевич.

Ранее стало известно, что совет обороны Херсонской области, сформированный властями Украины, решил эвакуировать семьи с детьми из населенных пунктов, которые подвергаются регулярным обстрелам. Данное решение касается Понятовки, Красного Маяка, Берегового, Ольговки, Дудчан, Зимовника, Веселого, Токаревки, Приозерного, Львового и еще 21 населенного пункта.

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