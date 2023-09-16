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19:42, 16 сентября 2023Мир

Президент ЦАР отказался от одного предложения французского коллеги

RFI: Туадера отказался от предложения Макрона вывести инструкторов РФ из ЦАР

Фото: Artem Geodakyan / TASS Host Photo Agency via Reuters

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера отказался от предложения своего французского коллеги Эммануэля Макрона о выводе российских военных инструкторов из страны. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон отметил, что такое действие могло бы стать условием для сближения Франции и ЦАР. Однако лидер Центральноафриканской Республики объяснил, что взаимодействует с российскими властями в рамках «соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами». Он добавил, что остальное «не его дело».

Посол России Александр Бикантов в феврале раскрыл, что в ЦАР на постоянной основе работают 1890 российских военных инструкторов. При этом, отмечал дипломат, Банги заинтересовано в увеличении их количества, и власти республики в установленном порядке направили соответствующую заявку в Совет Безопасности ООН.

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    Мария Грушко
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