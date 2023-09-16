Президент ЦАР отказался от одного предложения французского коллеги

RFI: Туадера отказался от предложения Макрона вывести инструкторов РФ из ЦАР

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера отказался от предложения своего французского коллеги Эммануэля Макрона о выводе российских военных инструкторов из страны. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон отметил, что такое действие могло бы стать условием для сближения Франции и ЦАР. Однако лидер Центральноафриканской Республики объяснил, что взаимодействует с российскими властями в рамках «соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами». Он добавил, что остальное «не его дело».

Посол России Александр Бикантов в феврале раскрыл, что в ЦАР на постоянной основе работают 1890 российских военных инструкторов. При этом, отмечал дипломат, Банги заинтересовано в увеличении их количества, и власти республики в установленном порядке направили соответствующую заявку в Совет Безопасности ООН.