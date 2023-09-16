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18:13, 16 сентября 2023Наука и техника

В России назвали предназначенный для «Судного дня» самолет

Военный эксперт Суконкин назвал Ту-160 предназначенным для «Судного дня»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский межконтинентальный сверхзвуковой самолет Ту-160 может нести до 12 крылатых баллистических ракет — по мощности его можно сравнить с атомной подводной лодкой, заявил военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru. Он считает, что полностью заряженный ракетами самолет предназначен для «Судного дня».

«У АПРК (атомный подводный ракетный крейсер) обычно 16 ракет по три боеголовки на каждой. Если Ту-160 полностью заряжен в конфигурации Судного дня, то да, это чудовище», — отметил он.

Сейчас же Ту-160 вместе с Ту-95 являются самолетами стратегической ракетоносной авиации и используются для пуска крылатых ракет, а не как бомбардировщики. Суконкин добавил, что самолет постоянно обновляют, устанавливая на него более современное оборудование.

Несколько лет назад в России появилась идея создать отечественный сверхзвуковой пассажирский самолет. Например, его можно было бы сделать на базе Ту-160, предложил в 2018 году президент страны Владимир Путин. Объединенная авиастроительная корпорация начала работать над проектом авиалайнера, однако пока такой самолет создать не удалось.

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