В США рассказали о молчании западных СМИ о ситуации на Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон: западные СМИ перестали писать об Украине из-за неудач ВСУ

Западные СМИ перестали освещать ситуацию на Украине в связи с неудачами украинских войск на поле боя. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он сравнил количество публикуемых новостей об украинском конфликте в этом и прошлом году, отметив, что сейчас наступила «мертвая тишина». «Хотя в прошлом году они обновляли новости об Украине каждые полчаса», — указал Джонсон.

По его мнению, это связано с отсутствием успехов украинской армии на фронте и ее большими потерями. Экс-аналитик также предрек прекращение поддержки Украины со стороны Запада. Так, отметил он, страны-члены НАТО начинают сомневаться в целесообразности новых поставок вооружений Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ живут в условиях военной цензуры. Также, по его словам, антироссийская пропаганда, которую они публикуют, начала утомлять их читателей.