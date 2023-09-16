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06:29, 16 сентября 2023Экономика

Экономист раскрыла способ заработка на повышении ключевой ставки

Экономист Орлова посоветовала открывать вклады после повышения ключевой ставки
СюжетКурс доллара:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

После повышения ключевой ставки до 13 процентов россиянам следует открыть депозит или долгосрочный вклад, заявила экономист Наталия Орлова. Об этом пишет Ura.ru.

Как уточнила эксперт, это поможет гражданам сохранить сбережения. «Хороший момент, чтобы делать долгосрочные депозиты, чтобы фиксировать ставку, которую банки сейчас готовы предлагать», — раскрыла секрет заработка она.

По мнению специалиста, ключевая ставка и дальше будет держаться на уровне выше 13 процентов. Курс доллара и евро, по мнению экономиста, зафиксируется в районе 95-100 рублей соответственно.

На фоне падения рубля до уровня ниже 100 рублей за доллар Центробанк 15 августа провел внеочередное заседание совета директоров и повысил ставку до 12 процентов.

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    Марина Совина
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