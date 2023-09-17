Российские войска отразили три атаки ВСУ на одном направлении

МО РФ: на донецком направлении российские войска отразили 3 атаки ВСУ за сутки

На донецком направлении российские войска отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отбили противника в районах населенных пунктов Химик и Марьинка.

На данном направлении противник потерял за сутки до 180 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

16 сентября в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались безуспешно атаковать в районе населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества. Вернуть утраченные позиции в Донецкой народной республике у украинских военных не получилось.

