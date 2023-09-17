Лукашенко обратился к народам соседних стран и пожелал им добра и мира

Лукашенко обратился к народам Польши, Литвы и Латвии и пожелал им добра и мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на форуме «Мы — беларусы!», посвященном Дню народного единства, обратился к народам соседних стран (Польши, Литвы и Латвии) и пожелал им добра и мира. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Знайте! Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира!», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что мир стал настолько хрупкий, что «любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям».

Во время выступления Лукашенко также оценил вероятность проведения военных действий на территории республики. По его словам, никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно.