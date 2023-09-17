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08:24, 17 сентября 2023Моя страна

На Алтае стартует экспедиция по изучению снежного барса

На Алтае 18 сентября стартует экспедиция по изучению снежного барса
СюжетНаселение России:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На Алтае 18 сентября стартует международная экспедиция по изучению снежного барса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в 2023 году в регионе было учтено 39 снежных барсов, из них 20 — в границе нацпарка «Сайлюгемский». В прошлом году было подтверждено присутствие 13 особей барса.

Ученые из России, Монголии, Киргизии обменяются опытом и обследуют места обитания снежного барса. Они также проверят установленные и установят новые автоматические камеры, соберут материал для молекулярно-генетического анализа.

Результаты экспедиции объявят в октябре. К этому времени будет проведен анализ образцов, следов и кадров фотоловушек. Ученые за время экспедиции встретятся с местным населением и скотоводами для пропаганды природоохранной деятельности и важности сохранения снежного барса в России.

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    Варвара Кошечкина
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