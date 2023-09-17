На Алтае стартует экспедиция по изучению снежного барса

На Алтае 18 сентября стартует экспедиция по изучению снежного барса

На Алтае 18 сентября стартует международная экспедиция по изучению снежного барса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в 2023 году в регионе было учтено 39 снежных барсов, из них 20 — в границе нацпарка «Сайлюгемский». В прошлом году было подтверждено присутствие 13 особей барса.

Ученые из России, Монголии, Киргизии обменяются опытом и обследуют места обитания снежного барса. Они также проверят установленные и установят новые автоматические камеры, соберут материал для молекулярно-генетического анализа.

Результаты экспедиции объявят в октябре. К этому времени будет проведен анализ образцов, следов и кадров фотоловушек. Ученые за время экспедиции встретятся с местным населением и скотоводами для пропаганды природоохранной деятельности и важности сохранения снежного барса в России.

