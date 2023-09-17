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16:09, 17 сентября 2023Силовые структуры

Задержанную актрису Искандер заподозрили в закладке мефедрона в лесу

Задержанную за наркотики Рамилю Искандер подозревают в закладке мефедрона

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Globallookpress.com

Задержанную с наркотиками заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) подозревают в закладке наркотиков в подмосковном лесу. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, артистка могла заложить десять килограммов мефедрона, такое количество вещества силовики обнаружили у следующего участника цепи наркоторговцев. Сыщики полагают, что именно артистка прислала мужчине геометку с указанием места закладки. Задержанный оказался 32-летним уроженцем Пензы, в его автомобиле были найдены полученные из закладки наркотики.

29 августа в доме Искандер нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля актрисы обнаружили два свертка массой 1966 граммов. Позднее экспертиза показала, что в них был мефедрон. После ареста Хисамова сдала своего сообщника из Пензы.

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    Владимир Седов
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