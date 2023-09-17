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23:29, 17 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын обсудил с Россией возможность сотрудничества в гидроэнергетике

Посол Мацегора: Ким Чен Ын поднял вопрос сотрудничества с РФ в гидроэнергетике

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднял вопрос о возможностях сотрудничества с РФ в гидроэнергетике во время своего визита в Россию. Об этом обсуждении рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, сопровождавший главу КНДР в поездке по Дальнему Востоку, передает «Соловьев Live».

«Во время одного из посещений, там товарищ Ким Чен Ын попросил подойти меня поближе, сказал: "Вот, вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в области гидроэнергетики", некоторые вопросы конкретные передо мной поставил, попросил оказать содействие, когда я вернусь в Пхеньян и уже приступлю к исполнению своих обязанностей в качестве посла», — пояснил Мацегора.

Российский посол добавил, что обсуждение было очень предметным и касалось обширных планов на будущее.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия будет развивать равноправное стратегическое взаимодействие с КНДР, несмотря на санкции со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении Пхеньяна.

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    Александра Синицына
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