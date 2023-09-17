Россиянин побывал в Лаосе и описал местную кухню фразой «я пережил настоящий ад»

Блогер «Дзена» попробовал салат в Лаосе и описал эмоции фразой «пережил ад»

Российский путешественник и тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Лаосе, попробовал местный салат из зеленой папайи и признался, что «пережил настоящий ад». Своими эмоциями он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам россиянина, это блюдо ему посоветовали местные жители. Кутовой рассказал, что он купил салат на ночном рынке в городе Луангпхабанг.

«Первые 30 секунд ничего не предвещало беды... Показалось даже вкусно, но затем началось. Рот буквально загорелся. Но я продолжал есть и терпеть. Но вот уже и живот болит», — такими фразами описал впечатления блогер, добавив, что это блюдо местной кухни ужасно для иностранца.

Путешественник признался, что никогда в жизни не пробовал такой острой еды. Он пожаловался, что живот болел около двух часов, а во рту «был настоящий ад». «Том Ям тихонько стоит в сторонке, хотя для многих этот тайский суп символизирует самую острую пищу в мире», — заключил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в индийском штате Гоа и сравнил его с Абхазией. Он отметил, что, по его мнению, в Абхазии чище, есть какой-никакой сервис и нет цыган на пляжах, которые проклинают за отказ дать деньги.