Newsweek: действия властей США на Украине могут привести к ядерной войне

Американские власти своими действиями на Украине могут разжечь ядерную войну, считает профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макса Абрамса. Об этом он написал в статье для издания Newsweek.

Он также обратил внимание на реакцию общественности на решение главы компании SpaceX Илона Маска ограничить работу системы спутникового интернета Starlink на Украине. Как отметил Абрамс, после этого шага предприниматель столкнулся с критикой, в том числе его обвиняли в намерении помешать победе Украины в конфликте.

«То, что произошло с Илоном Маском на прошлой неделе, демонстрирует, насколько безумной и опасной стала политика США в отношении Украины», — подчеркнул он. По мнению профессора, американское руководство пренебрегает осторожностью, игнорируя риски эскалации конфликта.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вашингтон снабжает Киев все более опасным оружием. Его возмутили поставки Украине снарядов с обедненным ураном. «А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?» — поинтересовался Макговерн.