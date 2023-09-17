Пашинян оценил возможность подписания мирного договора с Азербайджаном

Пашинян заявил о желании заключить мир с Азербайджаном до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможность скорого подписания мирного договора с Азерйбаджаном на пятисторонней встрече в испанской Гранаде в октябре. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, глава Армении отметил, что его страна хотела бы подписать договор до конца года или в начале следующего, но отвечая на вопрос журналистов о возможности достичь соглашения в Гранаде, он отметил, что подобное невозможно. «Надеемся, интенсивные переговоры продолжатся, и мы достигнем решения проблемы» — отметил Пашинян.

Встреча в Гранаде состоится 5 сентября. В ней помимо премьер министра Армении примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев, презинет Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее 17 сентября Пашинян заявил, что Армения не намерена менять свой внешнеполитический вектор и заявил, что власти будут соблюдать государственные интересы республики.