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22:11, 17 сентября 2023Мир

В Брюсселе начались протесты против сексуального образования в школах

В Брюсселе начались протесты против обязательного сексуального образования

Кадр из видео: РИА Новости

В центре Брюсселя начались протесты против обязательного сексуального образования в школах — на улицы вышли около полутора тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Противники опасаются, что в школах будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. Лозунгом на акции стала фраза «Руки прочь от наших детей!» По словам одной из участниц, «дети в шоке от такого "воспитания", а родителям приходится волноваться».

Кроме того, среди протестующих были активисты-католики, семьи из мусульманской общины Бельгии, а также общественные организации, исповедующие консервативные ценности.

Ранее в Израиле прошла новая волна массовых протестов против судебной реформы, проводимой правительством во главе с Биньямином Нетаньяху.

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    Юлия Мискевич
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