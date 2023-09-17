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13:40, 17 сентября 2023Россия

Российские военные отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

МО РФ: артиллерия и авиация отразили 2 атаки ВСУ на кранолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские военные c помощью артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 17 сентября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, в атаках на российские позиции участвовали 12-я бригада специального назначения и 67-я механизированная бригада ВСУ. Они атаковали позиции в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР) и населенного пункта Ямполовка и Торское (ДНР). Огнем артиллерии и авиации уничтожено около 65 военных ВСУ, две бронированные машины и два пикапа.

Также 17 сентября в Минобороны заявили о поражении артиллерийских систем Польши и США на Украине.

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    Владимир Седов
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