Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 17 сентября 2023Россия

В Минобороны заявили о поражении артиллерийских систем Польши и США на Украине

МО РФ сообщили о поражении гаубиц Paladin, установки Krab и системы М777
СюжетМинобороны:

Фото: Sgt. James Bunn / Globallookpress.com

В контрбатарейной борьбе поражены две американские гаубицы М109 Paladin, американская артиллерийская система М777 и польская артиллерийская установка Krab. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США», — заявили в оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны также заявили, что российские военные c помощью артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным оборонного ведомства, в атаках на российские позиции участвовали 12-я бригада специального назначения и 67-я механизированная бригада ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров обвинил США в ведении войны на Украине против России

    Тревел-блогерша перечислила пять полезных для здоровья привычек азиатов

    В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на запорожском направлении

    Стало известно о пострадавших при обстреле деревни в Курской области

    Кадыров развеял слухи о своей болезни

    В Минобороны сообщили о перехвате американских бомб и ракет

    Российские войска отразили три атаки ВСУ в ДНР и Запорожье

    Под Одессой пойманных уклонистов заставили слушать проповедь и гимн Украины

    В Минобороны заявили о поражении артиллерийских систем Польши и США на Украине

    Лев Лещенко рассказал о состоянии Николая Добронравова в последние дни жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости