В Минобороны заявили о поражении артиллерийских систем Польши и США на Украине

МО РФ сообщили о поражении гаубиц Paladin, установки Krab и системы М777

В контрбатарейной борьбе поражены две американские гаубицы М109 Paladin, американская артиллерийская система М777 и польская артиллерийская установка Krab. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США», — заявили в оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны также заявили, что российские военные c помощью артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным оборонного ведомства, в атаках на российские позиции участвовали 12-я бригада специального назначения и 67-я механизированная бригада ВСУ.