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20:47, 17 сентября 2023Россия

В Госдуме рассказали об упущенной возможности избежать конфликта на Украине

В Госдуме напомнили об отказе НАТО от соглашения с Москвой в 2021 году

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал об упущенной в 2021 году возможности избежать конфликта на Украине. Его в воскресенье, 17 сентября, цитирует ТАСС.

По словам парламентария, в декабре 2021 года альянс грубо отмахнулся от предложений Москвы в сфере неделимой безопасности и продолжил использовать Украину как антироссийский плацдарм. Слуцкий отметил, что если Запад откажется от поставок летального оружия в том числе кассетных боеприпасов, то власти в Киеве не удержатся.

Слуцкий указал, что Украина сможет жить мирной жизнью, если осознает, что новые регионы и Крым не вернутся в ее состав. При этом он отметил, что подобное развитие событий маловероятно, поскольку НАТО не желает наступления мира на Украине и намерено продолжать выполнять указания Вашингтона.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта с Россией. По его словам, соглашение с Москвой позволило бы сохранить страну.

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    Владимир Седов
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