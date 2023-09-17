В Госдуме напомнили об отказе НАТО от соглашения с Москвой в 2021 году

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал об упущенной в 2021 году возможности избежать конфликта на Украине. Его в воскресенье, 17 сентября, цитирует ТАСС.

По словам парламентария, в декабре 2021 года альянс грубо отмахнулся от предложений Москвы в сфере неделимой безопасности и продолжил использовать Украину как антироссийский плацдарм. Слуцкий отметил, что если Запад откажется от поставок летального оружия в том числе кассетных боеприпасов, то власти в Киеве не удержатся.

Слуцкий указал, что Украина сможет жить мирной жизнью, если осознает, что новые регионы и Крым не вернутся в ее состав. При этом он отметил, что подобное развитие событий маловероятно, поскольку НАТО не желает наступления мира на Украине и намерено продолжать выполнять указания Вашингтона.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта с Россией. По его словам, соглашение с Москвой позволило бы сохранить страну.

