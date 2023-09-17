Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 17 сентября 2023Мир

Трамп рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта

Трамп заявил, что отказ Киева от части территории позволил бы сохранить страну

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта с Россией.

По словам экс-главы США, если бы украинские власти отказались от небольшой части своей территории, то они бы потеряли куда меньше, чем в итоге «присоединила к себе Россия». Соглашение с Москвой позволило бы сохранить страну. «Можно было бы добиться сделки», — заявил Дональд Трамп.

16 сентября сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп в интервью NBC News позитивно оценил реакцию российского лидера Владимира Путина на его планы разрешить конфликт на Украине за сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиненный Украиной в сдаче Херсона экс-губернатор Геннадий Лагута покончил с собой. Кто его критиковал?

    Кадыров рассказал о тактике спецназа «Ахмат» в зоне СВО

    В США предсказали сильный удар России по ВСУ

    На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

    В Госдуме ответили на вопрос о сроках создания аналога YouTube

    Доктор Павлова предупредила об опасности сна после еды

    Названы лучшие и худшие спортивные упражнения при простуде

    Российский разведчик рассказал об атаке на позиции ВСУ под Харьковом

    Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине

    Трамп рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости