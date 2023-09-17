Трамп рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта

Трамп заявил, что отказ Киева от части территории позволил бы сохранить страну

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта с Россией.

По словам экс-главы США, если бы украинские власти отказались от небольшой части своей территории, то они бы потеряли куда меньше, чем в итоге «присоединила к себе Россия». Соглашение с Москвой позволило бы сохранить страну. «Можно было бы добиться сделки», — заявил Дональд Трамп.

16 сентября сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп в интервью NBC News позитивно оценил реакцию российского лидера Владимира Путина на его планы разрешить конфликт на Украине за сутки.