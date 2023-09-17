Обвиненный в сдаче Херсона войскам России экс-губернатор покончил с собой

Экс-губернатор Херсона Лагута покончил с собой

Обвиненный в сдаче Херсона войскам России экс-губернатор региона Геннадий Лагута покончил с собой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Соратники бывшего губернатора утверждают, что в последнее время 49-летнего Лагуту часто обвиняли в предательстве. При этом депутат партии Евросолидарность Сергей Хлань напомнил, что в обязанности главы региона никогда не входила подготовка города к обороне.

Ранее 17 октября сообщалось, что пойманных под Одессой украинских уклонистов заставили слушать гимн и проповедь священника.