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15:15, 17 сентября 2023Бывший СССР

Обвиненный в сдаче Херсона войскам России экс-губернатор покончил с собой

Экс-губернатор Херсона Лагута покончил с собой

Фото: Khoda.gov.ua / Wikimedia Commons

Обвиненный в сдаче Херсона войскам России экс-губернатор региона Геннадий Лагута покончил с собой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Соратники бывшего губернатора утверждают, что в последнее время 49-летнего Лагуту часто обвиняли в предательстве. При этом депутат партии Евросолидарность Сергей Хлань напомнил, что в обязанности главы региона никогда не входила подготовка города к обороне.

Ранее 17 октября сообщалось, что пойманных под Одессой украинских уклонистов заставили слушать гимн и проповедь священника.

Владимир Седов
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