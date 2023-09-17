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02:06, 17 сентября 2023Мир

Польша учения у границы России с американскими танками и РСЗО

Польша проведет учения «Осенний огонь» у границы РФ с танками США
СюжетУчения НАТО:

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Польша проведет у границы с Россией учения «Осенний огонь» с использованием американской и польской военной техники. Об этом говорится на сайте польского правительства.

Мероприятия пройдут в воскресенье, 17 сентября, в Учебном центре Сухопутных войск Бемово-Писке. Помимо прочего, на полигоне будут представлены танки Abrams, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также разведывательные беспилотники FlyEye. В общей сложности зрители смогут увидеть около 70 единиц различной военной техники, в том числе самолеты, ракетные установки, бронетранспортеры и другую артиллерийскую технику. Также будут проведены учения с боевой стрельбой, участие в них примут почти 1000 военнослужащих, включая бойцов спецназа.

Ранее стало известно, что НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник» весной 2024 года. Учения состоятся в Германии, Польше и странах Балтии. На учениях пройдут от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, также будут задействованы более 50 кораблей и примерно 41 тысяча военнослужащих.

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    Марина Совина
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