Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:47, 17 сентября 2023Мир

В Японии рассказали о тайне Украины

Политолог Сато: Украина не раскрывает данные о численности населения страны

Данные о численности украинского населения держат в секрете, при этом из-за конфликта украинцы как народ находятся «под угрозой исчезновения». Об этом заявил бывший главный аналитик министерства иностранных дел Японии Масару Сато в разговоре с Nihon Keizai.

Он отметил, что в последний раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 году. «Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна», — указал Сато.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер автор песен «Птица счастья» и «Трус не играет в хоккей»

    В Японии рассказали о тайне Украины

    Психолог объяснила страх перемен

    Названа причина отказа Зеленского от переговоров с Россией

    Московские полицейские задержали живодера

    Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

    Минобороны сообщило об уничтожении еще четырех дронов над Крымом

    Украина получит еще 100 тактических дронов от немецкой компании

    Генсек НАТО выразил уверенность во вступлении Украины в альянс

    В аэропортах Москвы объявлен план «Ковер»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости