В Японии рассказали о тайне Украины

Политолог Сато: Украина не раскрывает данные о численности населения страны

Данные о численности украинского населения держат в секрете, при этом из-за конфликта украинцы как народ находятся «под угрозой исчезновения». Об этом заявил бывший главный аналитик министерства иностранных дел Японии Масару Сато в разговоре с Nihon Keizai.

Он отметил, что в последний раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 году. «Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна», — указал Сато.