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03:35, 17 сентября 2023Мир

Названа причина отказа Зеленского от переговоров с Россией

Nihon Keizai: Зеленский отказывается от переговоров с Россией, чтобы спастись
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stelios Misinas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией ради спасения собственной жизни, заявил бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато. Такое мнение он выразил в интервью изданию Nihon Keizai.

По его словам, глава государства намерен воевать до конца, поскольку в противном случае его повесят. Сато также подчеркнул, что американское правительство не примет капитуляцию Киева без боя. По этой причине он исключил скорое завершение военных действий.

Экс-аналитик добавил, что продолжение конфликта приведет к еще большему расколу. «Но если так пойдет и дальше, то спецоперация может закончиться именно так, как хочет Россия», — считает он.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрек уничтожение Зеленского после раскрытия информации о потерях украинской армии. То же самое, по его мнению, ждет и действующее руководство страны.

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    Марина Совина
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