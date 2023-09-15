Экс-советник Кучмы Соскин: руководство Украины и Зеленского уничтожат

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после раскрытия информации о потерях украинской армии нынешнего главу государства Владимира Зеленского и руководство страны уничтожат. Его цитирует РИА Новости.

«Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело — когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского», — сказал он.

Соскин призвал украинские власти обнародовать данные о потерях войск. Кроме того, он выступил с критиков в адрес правительства за массовые аресты. По его словам, ситуация на фронте с российскими военнослужащими очень сложная.

Ранее Соскин заявил, что на Украине зимой против Зеленского может начаться революция. Он обвинил президента республики в диктатуре, указав, что глава государства узурпировал власть со своей «кликой» благодаря военному положению в стране. Соскин убежден, что украинский народ устроит бунт.