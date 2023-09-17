Россиян предупредили о субтропической жаре

Синоптик Тишковец: в России на следующей неделе ожидается субтропическая жара

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе — с 18 по 24 сентября — на территории Центральной России будет теплая погода. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Антициклон-трансформер принесет в Россию небывалую за столетие субтропическую жару», — отметил он.

Тишковец добавил, что в пятницу, 29 сентября, столбики термометров могут подняться до плюс 26 градусов, а на выходных до плюс 27.

Синоптик добавил, что таким образом может быть побит температурный рекорд 99-летней давности. Тогда в Москве зарегистрировали плюс 25,4 градуса.

Ранее Тишковец заявил, что первые в этом сезоне заморозки в Московской области зафиксированы в ночь на воскресенье, 17 сентября. В Черустях столбики термометра опустились до минус 1,3 градуса. В Новой Москве, в Михайловском, температура ночью понизилась до 0 градусов.