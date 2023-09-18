Конгрессвумен Грин: Байден все еще не может сказать Зеленскому «нет»

Соединенные Штаты оказались вовлечены в прокси-войну с Россией, потому что семья президента США Джо Байдена находится на крючке и не может отказать украинскому главе Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен объяснила, что Байден все еще не может сказать Зеленскому «нет». Помимо этого, Грин подчеркнула, что еще во времена вице-президентства Джо Байдена Украина получила от США один миллиард долларов в обмен на увольнение со своего поста украинского генпрокурора Виктора Шокина.

Ранее власти США зафиксировали рост числа конгрессменов, критикующих будущие помощь и расходы на Украину.