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04:10, 18 сентября 2023Мир

Конгрессвумен объяснила причины вовлечения США в прокси-войну с Россией

Конгрессвумен Грин: Байден все еще не может сказать Зеленскому «нет»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Соединенные Штаты оказались вовлечены в прокси-войну с Россией, потому что семья президента США Джо Байдена находится на крючке и не может отказать украинскому главе Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен объяснила, что Байден все еще не может сказать Зеленскому «нет». Помимо этого, Грин подчеркнула, что еще во времена вице-президентства Джо Байдена Украина получила от США один миллиард долларов в обмен на увольнение со своего поста украинского генпрокурора Виктора Шокина.

Ранее власти США зафиксировали рост числа конгрессменов, критикующих будущие помощь и расходы на Украину.

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    Юлия Мискевич
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