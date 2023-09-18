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02:01, 18 сентября 2023Мир

В США отметили рост числа критикующих помощь Украине конгрессменов

Белый дом: число критикующих помощь и расходы на Украину конгрессменов растет

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Власти США зафиксировали рост числа конгрессменов, критикующих будущие помощь и расходы на Украину. Это отметил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в беседе с британской газетой The Telegraph.

По словам представителя Белого дома, особенно склонны к критике военной помощи Киеву конгрессмены из числа республиканцев от правого крыла палаты представителей. Кирби отметил, что это «небольшая, но сильно звучащая» группа голосов.

Ранее Джон Кирби признал, что США не видят возможности закончить украинский конфликт на их условиях. К ним относятся «уважение суверенитета» Украины, вывод российских войск и возвращение украинской стороной утраченных территорий.

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    Александра Синицына
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