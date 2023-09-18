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08:26, 18 сентября 2023Россия

Россиянин сорвался с высоты 200 метров и выжил

В Магаданской области мужчина выжил после падения с 200-метровой высоты
Архивное фото

Архивное фото. Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Магаданской области мужчина выжил после падения с высоты 200 метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram.

ЧП произошло в ночь на понедельник, 18 сентября. Россиянин не справился с управлением автомобилем, в результате чего машина сорвалась со скалы.

Прибывшие на место спасатели извлекли мужчину из транспортного средства. Медики диагностировали у него ушибы и порезы. Каких-либо серьезных травм россиянин не получил.

Ранее в Перми 27-летний дознаватель выжил после падения в шахту лифта. Прибывший из Москвы полицейский приехал в город для встречи с отбывающим заключение мужчиной. Зайдя на неогороженную стройплощадку, он оступился и упал в недостроенную шахту. На следующее утро дознавателя нашел охранник.

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    Алан Босиков
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