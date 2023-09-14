Российский дознаватель чудом выжил после падения в шахту лифта

В Перми в шахту лифта упал приехавший на встречу с заключенным дознаватель

В Перми выясняют обстоятельства падения в шахту лифта сотрудника МВД. Об этом в четверг, 14 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание Ural Mash.

По данным издания, 27-летний московский дознаватель отправился в командировку в Пермь, чтобы пообщаться с заключенным там россиянином по делу о наркотиках. Однако после перелета мужчина подхватил жар и стал чувствовать себя плохо. В поисках аптеки он побрел через неогороженную стройку и, споткнувшись, свалился в шахту лифта недостроенного дома. Мужчина чудом выжил, на следующее утро его обнаружил охранник стройки.

Пострадавшего доставили в медучреждение. У него открвытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травма шейки бедра.

11 сентября сообщалось, что альпинист упал с 600-метровой высоты и чудом выжил, отделавшись лишь легкими травмами.