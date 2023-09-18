В отношении директора библиотеки завели уголовное дело за махинации с премиями

Директора библиотеки Лесосибирска заподозрили в махинациях с премиями

В Красноярском крае в отношении директора библиотеки Лесосибирска возбудили уголовное дело о махинациях с премиями сотрудников. Об этом в Telegram сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, директор библиотеки в течении двух лет издавала приказы с ложными сведениями о выплате зарплат. Она регулярно выписывала работникам премии, которые затем забирала себе. По словам подозреваемой, делалось это не для себя, а ради библиотеки. Россиянка утверждает, что все полученные незаконным образом средства шли на улучшение состояния вверенного ей учреждения.

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