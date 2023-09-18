Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:36, 18 сентября 2023Наука и техника

Раскрыто прямое воздействие черных дыр на галактики

The Astrophysical Journal: черные дыры влияют на химический состав галактик

Изображение: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) / NASA / ESA Hubble Space Telescope / T. Nakajima et al.

Ученые Национальной астрономической обсерватории Японии и Университета Нагои раскрыли, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики может оказывать прямое влияние на распределение химических веществ в самой галактике. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Известно, что активные сверхмассивные черные дыры могут вызывать серьезные изменения в родительских галактиках, нагревая и удаляя из них межзвездный газ, что приводит к прекращению звездообразования. Но компактные размеры черных дыр, большие расстояния от Земли и затемнение пылью в галактиках затрудняют изучение химического состава газа вокруг активного галактического ядра.

В новой работе астрономы использовали комплекс радиотелескопов ALMA для наблюдения за центральной областью галактики Мессье 77, расположенной на расстоянии 51,4 миллиона световых лет в направлении созвездия Кита.

Благодаря высокому пространственному разрешению ALMA ученым удалось нанести на карту распределение 23 химических веществ в галактическом диске. На пути струй плазмы, исходящих из черной дыры, молекулы, которые обычно встречаются в галактиках (например, CO), разрушались, в то время как концентрации таких молекул, как синильная кислота (HCN) и цианидный радикал (CN), наоборот, росли.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о «цифровом паспорте» россиян. Что это за документ и как его можно будет использовать?

    «ВКонтакте» ввела отправку разовых донатов

    Российские следователи раскрыли дело о совершенном 20 лет назад изнасиловании

    Зеленский встретится с президентом Бразилии в Нью-Йорке

    Россиянка создала финансовую пирамиду и за два года похитила 68 миллионов рублей

    Россиянка осталась без жилья и устроила голодовку

    Бритни Спирс снялась в оголяющем тело платье

    Роднина дала совет фигуристу после запрета на использование песни Rammstein

    Стали известны подробности об упавшем на черноморском курорте дроне

    Не преуспевшей в любви и карьере 29-летней женщине дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости