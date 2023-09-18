Раскрыто прямое воздействие черных дыр на галактики

The Astrophysical Journal: черные дыры влияют на химический состав галактик

Ученые Национальной астрономической обсерватории Японии и Университета Нагои раскрыли, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики может оказывать прямое влияние на распределение химических веществ в самой галактике. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Известно, что активные сверхмассивные черные дыры могут вызывать серьезные изменения в родительских галактиках, нагревая и удаляя из них межзвездный газ, что приводит к прекращению звездообразования. Но компактные размеры черных дыр, большие расстояния от Земли и затемнение пылью в галактиках затрудняют изучение химического состава газа вокруг активного галактического ядра.

В новой работе астрономы использовали комплекс радиотелескопов ALMA для наблюдения за центральной областью галактики Мессье 77, расположенной на расстоянии 51,4 миллиона световых лет в направлении созвездия Кита.

Благодаря высокому пространственному разрешению ALMA ученым удалось нанести на карту распределение 23 химических веществ в галактическом диске. На пути струй плазмы, исходящих из черной дыры, молекулы, которые обычно встречаются в галактиках (например, CO), разрушались, в то время как концентрации таких молекул, как синильная кислота (HCN) и цианидный радикал (CN), наоборот, росли.