Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 18 сентября 2023Мир

В Китае ответили на заявление Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине

Представитель МИД КНР назвала слова Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине абсурдом
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, — абсурд и откровенная политическая провокация. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает РИА Новости.

«Китайская сторона выражает сильное недовольство по поводу соответствующих высказываний немецкой стороны, выступает решительно против этого», — сказала Мао Нин, уточнив, что заявление Бербок серьезно вредят политическому престижу Китая.

Представитель китайского МИД также сообщила, что Пекин сделал Берлину представление по дипломатическим каналам.

Ранее в сентябре глава МИД Германии на вопрос американского телеведущего о том, чем должен закончиться украинский конфликт, указала, что «Украина должна победить в этой войне», поскольку противоположный итог стал бы «сигналом для таких диктаторов этого мира, как Си Цзиньпин».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о здоровье Кадырова

    Меган Маркл вышла в свет в наряде Zara

    Для россиян запустили уникальный проект с полезными советами

    В офисе Зеленского назвали успешным наступление ВСУ

    Власти региона России сообщили о тысячах поврежденных ВСУ домов

    МВД и СК проверят своих сотрудниц после пьяного скандала в ресторане

    Россиянин три года насиловал дочь и был приговорен к 25 годам колонии

    Бербок признала непонимание немцами необходимости поддержки Украины

    Звезда «Папиных дочек» рассказала о жизни в Москве

    В Кремле оценили идею расширения Совбеза ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости