В Китае ответили на заявление Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине

Представитель МИД КНР назвала слова Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине абсурдом

Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, — абсурд и откровенная политическая провокация. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает РИА Новости.

«Китайская сторона выражает сильное недовольство по поводу соответствующих высказываний немецкой стороны, выступает решительно против этого», — сказала Мао Нин, уточнив, что заявление Бербок серьезно вредят политическому престижу Китая.

Представитель китайского МИД также сообщила, что Пекин сделал Берлину представление по дипломатическим каналам.

Ранее в сентябре глава МИД Германии на вопрос американского телеведущего о том, чем должен закончиться украинский конфликт, указала, что «Украина должна победить в этой войне», поскольку противоположный итог стал бы «сигналом для таких диктаторов этого мира, как Си Цзиньпин».