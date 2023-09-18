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23:35, 18 сентября 2023Экономика

Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата

Глава МИД Канады Жоли заявила о высылке высокопоставленного индийского дипломата
Мелани Жоли

Мелани Жоли. Фото: Blair Gable / Reuters

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что ведомство высылает из страны индийского дипломата. Ее слова приводит РИА Новости.

Жоли уточнила, что речь идет о высылке высокопоставленного индийского дипломата. По ее словам, в Канаде он возглавлял индийскую разведку.

14 сентября в здание МИД России вызвали посла США в Москве Линн Трейси. Ей объявили «жесткий демарш» с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна.

Позже посольство США в Москве ответило на признание Россией двух дипломатов персонами нон грата и пообещало соответствующий ответ на их высылку из страны. Подобное заявление также сделал представитель Госдепа США.

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    Марина Совина
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