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10:02, 18 сентября 2023Экономика

Украина нашла способ повысить бюджет для боевых действий

WSJ: Украина собралась запустить продажу военных облигаций в Европе

Фото: Reuters

Одним из вариантов наращивания расходов на боевые действия для Украины станет запуск военных облигаций для частных лиц за рубежом, в том числе в Западной Европе. Дистанционную продажу ценных бумаг на этой неделе совместно с правительством собирается открыть Investment Capital Ukraine (ICU), пишет The Wall Street Journal.

Киев хочет повысить оборонный бюджет с 30 миллиардов долларов до 40 миллиардов в этом году и до 45 миллиардов в следующем. Руководитель отдела макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук отметил, что правительству необходимо закрыть свои бюджетные пробелы, чтобы в дальнейшем финансировать военные усилия.

Отдельно республика наращивает внутренний рынок облигаций. В 2023 году размещено ценных бумаг на сумму 10 миллиардов долларов. При этом если в начале боевых действий за их покупку отвечал в основном Центробанк, то теперь активно участвует и частный сектор, который привлекают с помощью доходности в 10 процентов с поправкой на инфляцию.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что к концу прошлого года от продажи военных облигаций удалось получить около 200 миллиардов гривен (5,4 миллиарда долларов по курсу 34,9 гривны).

Ранее Минфин Украины сообщил, что Всемирный банк вложил в проекты в республике почти 27 миллиардов долларов. На данный момент в портфель входят 20 проектов.

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    Платон Щукин
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