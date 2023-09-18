Подсчитаны траты граждан на элитную недвижимость в Москве

Intermark: в августе покупатели элитной недвижимости в Москве потратили ₽11 млрд

За последний месяц лета граждане потратили на покупку элитной недвижимости в Москве около 11 миллиардов рублей — сумма на 67 процентов превышает показатель августа прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании Intermark Real Estate.

Средневзвешенная цена сделки по итогам месяца составила 1,1 миллиона рублей, а в предложении достигла 1,6 миллиона рублей за квадратный метр.

Эксперты отметили, что спрос на премиальное жилье в столице впервые за полтора года вышел на показатели докризисного периода 2021 года. Количество сделок на рынке элитных новостроек выросло примерно на треть и составило 87 сделок (против 86 лотов в августе 2021 года).

По мнению аналитиков, высокий интерес покупателей к данному сегменту в августе не стоит переоценивать. Они объяснили, что резкому скачку продаж поспособствовало ослабление рубля, при котором покупатели хотят защитить свои накопления, вложив деньги в элитные квадратные метры. В компании считают, что дальнейшая динамика сделок будет зависеть от стабильности в экономике страны.

Ранее в столице на продажу была выставлена квартира площадью 663,2 квадратного метра — она занимает целый этаж дома в районе Коптево. Стартовая цена объекта — 75,35 миллиона рублей. В квартире 49 помещений, в том числе 19 изолированных комнат. При этом в объявлении квартира значится как 25-комнатная.