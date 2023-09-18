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03:18, 18 сентября 2023Мир

В США во время воздушной гонки столкнулись два самолета

RARA: в США во время воздушной гонки столкнулись два самолета, пилоты погибли

Фото: Unsplash

Два самолета столкнулись во время воздушной гонки на шоу в городе Рино американского штата Невада. Об этом сообщается на странице Ассоциации воздушных гонок Рино (RARA) в социальной сети X (бывший Twitter).

Отмечается, что оба пилота погибли. Ассоциация проводит расследование причин случившегося совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте, местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации Соединенных Штатов. Никто из зрителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет пилотажной группы Frecce Tricolore, который должен был принять участие в воскресном авиашоу в Италии, разбился под Турином во время тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться, однако самолет Aermacchi MB-339-PAN задел автомобиль. Пострадали находившиеся в машине родители и двое детей, девочку пяти лет врачи спасти не смогли.

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    Марина Совина
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