Борис Гребенщиков прокомментировал возможность возвращения в Россию

Музыкант Борис Гребенщиков назвал опасным свое возвращение в Россию

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) прокомментировал возможность своего возвращения в Россию спустя полтора года проживания за границей. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Артист признался, что не собирается возвращаться на родину.

«Это может быть немного опасно. На данный момент страна, в которой я родился, и страна, которую я люблю, находится в очень печальном, трагическом положении. Миллионы и миллионы людей боятся думать, боятся высказаться. Я думаю не только о том, как помочь украинцам, но и русским, потому что они находятся в ужасном положении», — поделился музыкант.

Он добавил, что вместе с супругой проживает в столице Великобритании: «Я предпочитаю жить и работать в Лондоне, потому что это подходит мне гораздо больше, чем пребывание в Санкт-Петербурге. Я работаю здесь с 1988 года».

Гребенщиков поведал, что покинул основанную им группу «Аквариум», так как некоторые из ее участников поддержали проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, и теперь выступает под псевдонимом БГ+. Недавно артист выпустил новый альбом.

Ранее суд оштрафовал бывшего лидера рок-группы «Аквариум» за дискредитацию армии России.

