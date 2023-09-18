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14:16, 18 сентября 2023Культура

Борис Гребенщиков назвал причину отказа выступать на Украине

Борис Гребенщиков заявил, что не выступает на Украине из-за угроз

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в интервью Financial Times рассказал о причинах отказа выступать на территории Украины.

Артист заявил, что не дает концерты из-за угроз. «Половина украинцев думают: "О, хороший русский — это мертвый русский". Я получаю много подобных писем», — подчеркнул музыкант.

Ранее Гребенщиков рассказал, что покинул основанную им группу «Аквариум», так как некоторые из ее участников поддержали проведение специальной военной операции на Украине, и теперь выступает под псевдонимом БГ+. Недавно артист выпустил новый альбом.

Последние полтора года Гребенщиков проживает в Лондоне вместе с супругой. Возвращаться в Россию артист не планирует, так как считает такое решение «немного опасным».

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    Анастасия Астахова
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