У 17-летней россиянки остановилось сердце на рейсе в Турцию

«Турдом»: 17-летней россиянке стало плохо на рейсе Turkish Airlines из Казани

Самолет авиакомпании Turkish Airlines резко сменил курс и сел в Казахстане из-за российской пассажирки, которой стало плохо на борту. Об этом сообщило издание «Турдом».

Рейс TK 3995 следовал из Казани в Анталью днем 17 сентября. Внезапно у 17-летней девушки с инвалидностью случился сердечный приступ. По данным портала, на борту находились два врача, они попытались реанимировать пассажирку, но спасти ее не удалось.

Турецкий лайнер вынужденно приземлился в Уральске, Казахстан. Уточняется, что туристы два часа ждали в воздушной гавани, пока перевозчик оформит необходимые документы. После этого самолет вылетел из Уральска в турецкий Трабзон для дозаправки, там путешественники еще 2,5 часа ждали смены экипажа. Борт приземлился в аэропорту Антальи через 12 часов после отправления из Казани.

Ранее стало известно, что самолет российской авиакомпании Red Wings, летевший из Турции в Екатеринбург, экстренно приземлился в Казахстане из-за отказа двигателя. В результате происшествия никто не пострадал.