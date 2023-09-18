Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 18 сентября 2023Мир

В США обещали выделить Украине дополнительные пакеты помощи

Представитель Белого дома Кирби обещал дополнительные пакеты военной помощи ВСУ
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на пресс-конференции обещал выделить дополнительные пакеты американской военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США почти на регулярной основе оказывали Украине дополнительную помощь в сфере безопасности. Кирби отметил, что Вашингтон анонсирует новые пакеты поддержки почти каждые пару недель. «Так что, думаю, вы можете ожидать, что продолжите видеть дополнительную помощь в сфере безопасности», — отметил он.

Однако Кирби не раскрыл подробности, что войдет в новый пакет помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Пентагон создал спецгруппу для контроля за американской помощью Украине. Уже с начала президентства Джо Байдена США отправили Киеву поддержку на сумму более 43,7 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о цифровом паспорте россиян. Что это за документ и как его можно будет использовать?

    Белый дом заявил об отсутствии признаков передачи Китаем оружия России

    Генсек ООН рассказал о работе над восстановлением зерновой сделки

    Россиянам назвали продукты-провокаторы прыщей

    В США обещали выделить Украине дополнительные пакеты помощи

    Москвичи оформили рекордное количество электронных сделок с жильем

    В Белом доме заявили о прогрессе ВСУ в контрнаступлении

    Белый дом отказался анонсировать встречи с делегацией России на Генассамблее ООН

    В Британии призвали избежать ядерного конфликта на Украине

    Не знавшая о беременности женщина внезапно родила в туалете больницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости