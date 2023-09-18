В США обещали выделить Украине дополнительные пакеты помощи

Представитель Белого дома Кирби обещал дополнительные пакеты военной помощи ВСУ

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на пресс-конференции обещал выделить дополнительные пакеты американской военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США почти на регулярной основе оказывали Украине дополнительную помощь в сфере безопасности. Кирби отметил, что Вашингтон анонсирует новые пакеты поддержки почти каждые пару недель. «Так что, думаю, вы можете ожидать, что продолжите видеть дополнительную помощь в сфере безопасности», — отметил он.

Однако Кирби не раскрыл подробности, что войдет в новый пакет помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Пентагон создал спецгруппу для контроля за американской помощью Украине. Уже с начала президентства Джо Байдена США отправили Киеву поддержку на сумму более 43,7 миллиарда долларов.

