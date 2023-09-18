Названы главные ошибки при хранении круп

Неправильное хранение круп приводит к потере ими полезных качеств, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. От распространенных ошибок при хранении круп она предостерегла в беседе с «Москвой 24».

По словам Мухиной, хранение крупы во влажном месте грозит образованием плесневых грибов. «Они очень гепатотоксичны и нефротоксичны, то есть вредят печени и почкам. Избавиться от плесени, просто сварив крупу, не получится», — сказала врач.

Опасно и хранение круп в прозрачных полиэтиленовых пакетах, продолжила она, поскольку пакеты могут выделять вредные вещества. Хранение круп на свету, в свою очередь, приводит к разрушению витаминов, добавила Мухина.

При неправильном хранении, рассказала диетолог, в крупе могут завестись насекомые. «Если появились вредители, я не рекомендую промывать эту крупу, как-то очищать от отходов жучков, лучше ее сразу выбросить. Потому что насекомые могут переносить инфекции», — объяснила Мухина.

Она посоветовала хранить крупы в сухом темном месте при температуре не выше 25 градусов в холщовых льняных мешочках, положенных в герметично закрытую тару. «Сами мешочки желательно перед этим постирать вручную с мылом, без использования порошка. Тщательно прополоскать и после высыхания прогладить. Они будут фактически стерильны», — заключила диетолог.

Ранее технолог Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова назвала способ защиты хлеба от плесени. Она предложила хранить хлебобулочные изделия в пакете с отверстиями.