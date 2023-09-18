Центробанк спрогнозировал повышение годовой инфляции в РФ в ближайшие месяцы

Банк России спрогнозировал повышение годовой инфляции в ближайшие месяцы, об этом говорится в материалах регулятора.

«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления», — отметили в Центробанке.

Там указали, что в России реализовались значительные проинфляционные риски, такие как рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, а также ослабление рубля.

Для ограничения масштабов инфляции и возвращению к показателю в четыре процента в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки, пояснили в регуляторе.

Потребительские цены в России выросли в августе на 0,28 процента (в июле — на 0,63 процента), прирост замедлился с поправкой на сезонность. В годовом выражении он составляет девять процентов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по проекту федерального бюджета страны на 2024-2026 годы заявил, что ускорение инфляции в России в первую очередь спровоцировано ослаблением национальной валюты.