Путин назвал основную причину ускорения инфляции

Путин: важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения

Ускорение инфляции в России в первую очередь спровоцировано ослаблением национальной валюты. Об этом в ходе совещания по проекту федерального бюджета страны на 2024-2026 годы заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

При этом именно с ростом инфляции связана одна из основных проблем в экономике страны, отметил глава государства. «И необходимо четко понимать его [ослабления рубля] причины и своевременно, не откладывая принимать соответствующие решения», — подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность, что Центробанк и правительство сработают «профессионально и, что важно, согласованно» в вопросах стабилизации национальной валюты.

Ранее российский президент прокомментировал состояние федерального бюджета. «Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы», — подчеркнул Путин. При этом он отметил, что нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились практически до уровня прошлого года, и их активный рост продолжается.