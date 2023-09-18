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16:48, 18 сентября 2023Экономика

Путин заявил о росте нефтегазовых доходов бюджета

Путин: ненефтегазовые доходы бюджета РФ превысили прошлогодние показатели

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Ненефтегазовые доходы бюджета России в текущем году значительно превысили прошлогодние показатели. Об этом на совещании по проекту федерального бюджета страны на 2024-2026 годы заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы», — подчеркнул глава государства. При этом он отметил, что нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились практически до уровня прошлого года. «С учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост», — добавил Путин.

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Президент также отметил, что власти уже подготовили проект бюджета на следующие три года, и он получился сбалансированным. «Необходимо этот бюджет эффективно использовать, чтобы "докрутить", уточнить какие-то детали», — заявил Путин.

Ранее Министерство финансов России сообщило, что за январь-август 2023 года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 4,836 триллиона рублей, что на 38,2 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Ненефтегазовые доходы увеличились на 24,2 процента, до 12,155 триллиона рублей, отметило ведомство. При этом в министерстве подчеркивают, что крупнейшие из них (оборотные налоги, налог на прибыль) устойчиво превосходят результаты не только 2022-го, но и 2021 года.

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