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16:37, 18 сентября 2023Спорт

Музыканты из американской группы восхитились прокатом Валиевой под их песню

Музыканты из Everybody Loves an Outlaw оценили прокат Валиевой под их песню

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Музыканты из американской группы Everybody Loves an Outlaw в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) оценили прокат российской фигуристки Камилы Валиевой под их песню.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню, Камила! Такой невероятный артистизм», — восхитились музыканты.

16 сентября фигуристка представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России. 17-летняя спортсменка выступила под композицию I See Red.

Валиева — чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров. На данный момент в отношении фигуристки проводится расследование из-за обнаруженных следов запрещенного препарата триметазидина в допинг-пробе с чемпионата России-2022. Из-за инцидента сборная России, завоевавшая золото в командных соревнованиях Олимпийских игр-2022, не была награждена.

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    Дарья Коршунова
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