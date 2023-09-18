Музыканты из американской группы восхитились прокатом Валиевой под их песню

Музыканты из Everybody Loves an Outlaw оценили прокат Валиевой под их песню

Музыканты из американской группы Everybody Loves an Outlaw в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) оценили прокат российской фигуристки Камилы Валиевой под их песню.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню, Камила! Такой невероятный артистизм», — восхитились музыканты.

16 сентября фигуристка представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России. 17-летняя спортсменка выступила под композицию I See Red.

Валиева — чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров. На данный момент в отношении фигуристки проводится расследование из-за обнаруженных следов запрещенного препарата триметазидина в допинг-пробе с чемпионата России-2022. Из-за инцидента сборная России, завоевавшая золото в командных соревнованиях Олимпийских игр-2022, не была награждена.