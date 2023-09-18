Изъятие более 100 килограммов конопли из машины россиянина попало на видео

МВД опубликовало видео с изъятием 105 кг конопли у водителя в Забайкальском крае

Полицейские Забайкальского края изъяли 105 килограммов конопли из автомобиля, направлявшегося в Читу. Пресс-служба МВД предоставила «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, что мужчина стоит около машины Nissan, в то время как сотрудники правоохранительных органов осматривают два полиэтиленовых мешка с наркосодержащим растением. По данным МВД, из такого количества конопли можно получить 25 килограммов марихуаны.

Как сообщили в ведомстве, подозрительный автомобиль остановили сотрудники ДПС по наводке сотрудника отдела контроля за оборотом наркотиков. В разговоре с полицейскими 26-летний пассажир признался, что вез коноплю домой для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических веществ в крупном размере») УК РФ. Ранее он уже был судим по этой же статье.