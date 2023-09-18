Аргентинский форвард «Интер Майами» Месси рассказал, что у него много ритуалов

Аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своих ритуалах. Его слова передает TN.

Футболист поделился, что у него много ритуалов. «Прежде чем отправлюсь спать, я приготовлю все на столе на следующий день. Во время завтрака каждый сидит на своем месте. Я всегда на одном и том же месте», — заявил он. Также Месси рассказал, что дома всегда снимает кроссовки. По словам нападающего, у него есть и другие ритуалы, но он не хочет о них говорить.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.