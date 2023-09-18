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08:15, 18 сентября 2023Мир

В НАТО предрекли долгий конфликт на Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к долгому конфликту на Украине
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО необходимо приготовиться к долгому конфликту на Украине. Такой сценарий предрек генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой медиагруппе Funke.

Столтенберг заявил, что большинство военных конфликтов длятся дольше, чем стороны рассчитывают первоначально, и призвал членов альянса готовиться к затягиванию боевых действий.

«Мы все хотим быстрого мира», — подчеркнул генсек НАТО. В то же время, он отметил, что если украинские власти прекратят боевые действия, то и сама страна прекратит существование.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина рано или поздно обязательно станет членом НАТО. При этом он не уточнил, в какие сроки это может произойти.

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    Виктория Кондратьева
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