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09:56, 18 сентября 2023Мир

Германия заявила о планах передать Украине «нежное оружие»

Депутат Кизеветтер: ФРГ скоро одобрит поставку Украине крылатых ракет Taurus

Фото: Sergey Kohl / Shuttertsock / Fotodom

Власти Германии в ближайшее время примут решение относительно передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом журналистам NTV рассказал депутат Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер.

Комментируя данную тему, собеседник издания указал на тот факт, что в понедельник, 18 сентября, можно будет проследить прогресс в ООН. Он также напомнил, что во вторник, 19 сентября, пройдет встреча в Рамштайне, после которой станет известно об определенных нововведениях.

«Твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», — заявил депутат Бундестага, добавив, что он считает Taurus «нежным оружием», поскольку оно может разрушать линии снабжения.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил Киев в постоянной поддержке, однако не стал прогнозировать сроки окончания конфликта на Украине.

Варвара Кошечкина
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