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07:40, 18 сентября 2023Россия

В российских регионах выявили продажу нелегального табака

«Известия»: в 17 российских регионах выявили продажу нелегального табака

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России выявили продажу нелегальной табачной продукции, которая не учитывается в государственной системе маркировки. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, в 17 субъектах ею торгуют 16,5 тысяч предпринимателей — об этом говорится в обращении в Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг Общественной потребительской инициативы (ОПИ).

Уточняется, что на первом месте среди нарушителей оказалось Подмосковье, где выявили 2625 точек. Помимо этого, в тройку вошли Москва — 1968 и Красноярский край — 1922.

Ранее стало известно, что рост продаж крепкого алкоголя в России компенсируется падением популярности нелегального спиртного. С 2019 по 2022 год доля «паленки» в потреблении снизилась с 33 процентов до 25,3 процента.

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    Юлия Мискевич
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