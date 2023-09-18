В российских регионах выявили продажу нелегального табака

«Известия»: в 17 российских регионах выявили продажу нелегального табака

В России выявили продажу нелегальной табачной продукции, которая не учитывается в государственной системе маркировки. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, в 17 субъектах ею торгуют 16,5 тысяч предпринимателей — об этом говорится в обращении в Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг Общественной потребительской инициативы (ОПИ).

Уточняется, что на первом месте среди нарушителей оказалось Подмосковье, где выявили 2625 точек. Помимо этого, в тройку вошли Москва — 1968 и Красноярский край — 1922.

Ранее стало известно, что рост продаж крепкого алкоголя в России компенсируется падением популярности нелегального спиртного. С 2019 по 2022 год доля «паленки» в потреблении снизилась с 33 процентов до 25,3 процента.