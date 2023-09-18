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14:05, 18 сентября 2023Мир

В ООН пожаловались на недостаток средств для помощи другим странам из-за Украины

Директор ВПП ООН Маккейн: Украина выкачала все средства на помощь другим странам

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Поддержка Украины вызвала дефицит средств для помощи другим странам. Об этом в интервью телеканалу ABC News сообщила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн.

«Украина, как бы то ни было, выкачала весь кислород из комнаты. И мы, конечно, понимаем необходимость поддержки Украины. Но в мире есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же глубоком отчаянии, как и Украина», — сказала она.

По ее словам, из-за недостатка финансирования Всемирная продовольственная программа может быть приостановлена в Афганистане. «Если мы будем вынуждены уйти, то результатом этого станет голод. У нас недостаточно денег, чтобы пережить октябрь», — добавила Маккейн, являющаяся вдовой бывшего сенатора от Республиканской партии США Джона Маккейна.

Ранее Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины к России в связи с якобы нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года. Слушания продлятся с 18 по 27 сентября.

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    Глеб Бажуткин
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